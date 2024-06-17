『PARIS』作者不詳 リトグラフ 石版画 直筆サイン パリの風景 ヴィンテージ

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★商品説明★『PARIS』/作者不詳/リトグラフ/額/石版画/直筆サイン/パリの風景/ヴィンテージ/ビンテージ でございます。サイズ：額寸→約62.2cm×47.2cm（厚さ約1.6cm） 内寸→約47.2cm×36.0cmリトグラフにご興味のある方、いかがでしょうか。沢山の中からお目に留めて頂き、ありがとうございます。当方では適宜、出品商品の価格見直し・改定を行っておりますので是非チェックして頂けましたら幸いです。★状態★ヤケやシミ、汚れ等が多数ございます。(画像をご参照下さい)中古・ヴィンテージ品であることをご了承下さい。商品名・サイズ・状態等、独自で確認し判断したものになります。気をつけておりますが、見落としがあるかもしれません。神経質な方、気になる方はご購入をご遠慮下さい。気になる点がございましたらご購入前にお問い合わせ下さい。画像にてご判断頂ける方のみのご購入をお待ちしております。★その他★中古・ヴィンテージ品であることをご了承頂いたうえで、画像をご覧になりご判断頂ける方だけのご購入をお待ちしております。他サイトでも同時に販売を行っておりますため、万一売切れの際は、ご容赦下さいますようお願い致します。【No.pi230222a】#PARIS#リトグラフ#石版画#パリの風景#風景画#額装