B´z GLORY DAYS ギターピック TAK Matsumoto 松本孝弘

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商品詳細
B'zLIVE-GYMPleasure2008GLORYDAYSトライアングル型のギターピック1点です。#STARS#チャーム#プレート#ガチャガチャ#35th#タオル#千秋楽#ファイナル
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