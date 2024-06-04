PORNOGRAFFITTI love up! HASSAKU Tシャツ

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■公式サイト販売終了品■9/25～購入金額の￥3780に変更グッズ整理のため、出品します。(気が変わって取り下げる場合もあります)loveup!HASSAKUTシャツ定価：￥3000こちらにて￥3780にてお譲りいただきました。購入当初より袋にヨレ等が見られますが未開封品です。～公式サイトより説明文抜粋～～～【素材】ポリエステル50％、綿40％、レーヨン10％【サイズ】MM：身幅51cm/着丈71cm/肩幅46.5cm/袖丈20cm※サイズ表記は概寸です。“ポルノグラフィティ2016SUMMERGOODS”にloveup!会員限定Tシャツが登場!!loveup!を象徴するカラー、オレンジを基調としたTシャツのボディに描かれているのは…メンバー2人の出身地、広島県因島の名産でもある果物の“はっさく”!!オレンジ色に映える、みずみずしい黄色いはっさくの色味や、皮に貼られた“はっさくシール”は、メンバーの意見をもとに完成した、こだわりのデザインです！LIVEやイベント会場でこのTシャツを着れば、ひと目でloveup!会員であるとわかること間違いなし!!ぜひ、こちらを着用し、loveup!会員の輪を広げましょう!!～～～～～～～～～～～～～～～～即購入OK出品日：2023.9.17編集：2023.9.25