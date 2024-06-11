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ポケモンスクラッチ　ファイヤー　未削り品
商品番号 M43292063670
商品名

ポケモンスクラッチ　ファイヤー　未削り品
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

20〜30年ほど前のカードです。未使用品ですが長期間自宅保管でしたので未削りですが、スクラッチ部分に多少の傷のようなものはあります。状態は画像で確認お願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/browse362991.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper255109.html
http://narcologia.ru/goods/stair92500.html
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