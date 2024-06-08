s-style 巡音ルカ

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s-style巡音ルカ未開封です。中古で購入したものを保管していました。箱に大きな傷は見当たりませんがバーコードの部分に汚れがあります。未開封のためフィギュア本体の初期不良はわかりませんので不良品対応はできません。返品など嫌なので気になることはすべて聞いてください。気になる箇所がありましたら画像を追加します。ボーカロイドボカロ初音ミク巡音ルカ水着フィギュア