

書】東郷平八郎【識】野田侒弘「書」掛軸 紙本 識箱 二重箱：幕末-



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東郷平八郎 一行書｜古美術・掛け軸の販売・買取・鑑定-松本松栄堂



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【書】東郷平八郎【識】野田侒弘「書」識箱、二重箱付きの掛軸になります。◆印刷ではありません◆掛軸全体にしわ、汚れが有ります。表具 約209.5cm×46cm本紙 約130cm×31.5cm東郷平八郎（1848年1月27日-1934年5月30日）日本の幕末から昭和時代初めの武士（薩摩藩士）、海軍軍人。最終階級は元帥海軍大将。野田侒弘貴族院議員・正四位・男爵管理：E458書一覧↓↓#sZk_shoご利用案内■商品は骨董・古美術品等の為、画像にてご判断下さい。画像が全てとなり画像にて、ご判断が出来ない方のご購入は、お控え下さいますようお願い申し上げます。■ご購入の際は、十分に画像等をご確認した上で、慎重なご判断をお願い致します。■購入後のキャンセルは理由を問わず、一切受け付けておりません。注意事項■当店で取り扱う商品は主にアンティーク雑貨・骨董・古美術品等になります。従いまして、経年の劣化及び傷やシミなどを伴う事が想定されます。尚、可能な限り、商品説明や画像にて掲載をしておりますが、至らぬ場合がございますのでご了承下さい。■その他、商品の誤発送・物流事故による破損などがあった場合は直ちにご御連絡を下さい。お取引に付きましては迅速、丁寧に対応させて頂きます。夜間や土日祝日のお問合せ、発送に関しましては、お時間を頂く場合がございます。ご了承の程、宜しくお願い申し上げます。ご興味ある方からのご購入をお待ちしております。