油絵 絵画【クリスマス・イブ】

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【作品説明】【技法】 油絵・油彩【素材】油絵の具【ホルベイン】アクリル絵の具【リキテックス】・四切木製【サイズ】 横44.4cm縦42.0cm厚さ7.0【モチーフ】#雪#冬#白#クリスマス#トナカイ#サンタクロース#ツリー#サンタ #ウサギ #赤い鳥【タイトル】クリスマス・イブ【リース額付】壁掛け可能【値引き交渉は可能です、気軽にお声をおかけください】【着払いしますと18500円→10000円なります.作品はゆうパックで発送をいたします】お客様の書いて欲しい希望がある方は何でも描きます。世界に一つだけの作品を作ります。高級油絵具は他の画材と違い、10年後でも100年後でも色褪せる事なく保存することが出来ます！メッセージで絵画にしたいお写真を送信して下さい。出来るだけ鮮明に写ったお写真をお願いします。＊写真館などの記念写真をスマホで撮影したものでも、はっきり写っていれば大丈夫です。心を込めて猫かせて頂きますご注文、お待ちしております。[送料]全国一律#送料無料#油彩#油絵#絵画#絵#油彩画#油絵画#母の日#父の日#インテリア#アンティーク#アート#コレクション#美術品#洋画#芸術#お誕生日#ハンドメイド#お値引き#出産祝い#お祝いプレゼント#入学祝い#出産祝い#長寿祝い#就職祝い#退職祝い#入園入学祝い#卒業祝い#退院祝い#お見舞い#新築祝い#結婚祝い#結婚記念日#カップル記念日#合格祝い#ギフト#ハンドメイド絵#ハンドメイド油絵#オシャレ#芸術作品#美術作品#アート作品#油絵作品#オーダーページ#幸せ#幸運#クリスマスプレゼント#引っ越しお祝い#手書き#手描き#展示#12月#雪景色#冬景色#ホワイト#xmas#Christmas#アート#ＨＲ作品一覧#ナチュラルリース#クレセントリース#クレッセントリース#ウェルカムリース#ハンドメイド#ナチュラルリース#クリスマスリース#リース#冬#クリスマス#サンタクロース#サンタクロース#ハンドメイドリース #冬リース #クリスマスイブ #ホワイトクリスマス