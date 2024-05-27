銀魂 完全資料BOX 銀箱 魂箱 特典付き

銀魂完全資料BOX銀箱魂箱セット新品未使用、バラ売り不可中身確認の為開封はしましたが、それ以外はずっと暗所に保管していました。アニメイト＆ムービック限定購入特典の坂田銀時クリアファイルつき【銀箱セット内容】①TVアニメ「銀魂」設定資料集(A4判) （収録内容：『銀魂(1~4年目)』『銀魂(第2期)』『銀魂(第2期)延長戦』キャラクター資料）②TVアニメ「銀魂」OP/ED原画集(A4判) （収録内容：『銀魂(1~4年目)』『銀魂(第2期)』『銀魂(第2期)延長戦』）③TVアニメ「銀魂」イラスト集(A4判)④複製アフレコ台本(B5判) （収録内容：第367話「悪役にもやっていい事と悪い事がある」）⑤オリジナルドラマＣＤ⑥描き下ろし特製布ポスター⑦特製収納ＢＯＸ⑧特製ペーパークラフト「立体噛みつき定春」【魂箱セット内容】①TVアニメ「銀魂」設定資料集(A4判)（収録内容：『銀魂(第3期)』『銀魂(第4期)』キャラクター資料、小物・美術設定資料）②TVアニメ「銀魂」OP/ED原画集(A4判)（収録内容：『銀魂(第3期)』『銀魂(第4期)』）③TVアニメ「銀魂」イラスト集(A4判)④アフレコ台本(B5判) （収録内容：銀箱ドラマCD『銀魂クイズ王選手権！』、魂箱ドラマCD『銀さんたちとふりかえるアニメ銀魂２０１９〜まるはだか編』）⑤オリジナルドラマＣＤ 『銀さんたちとふりかえるアニメ銀魂２０１９～まるはだか編』⑥描き下ろし特製リバーシブル布ポスター⑦特製収納ＢＯＸ⑧特製ペーパークラフト「エリザベス紙相撲」



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