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リードナイフ　アンドウ
商品番号 R81286197511
商品名

リードナイフ　アンドウ
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

見て頂きありがとうございますブランド：アンドウ種類：リードナイフ右利き用定価：15000円（購入時）オーボエなどのリードを削るためのナイフです。ほとんど未使用に近いです。刃こぼれはありませんが、長期保管していたため、先端に少し錆があります。ケースは目立った汚れ・傷はありませんが、留めるボタン部分に少し曲がり（よれ）あります。発送は宅急便コンパクトにて発送いたします。ご不明な点はお気軽にコメントください。
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