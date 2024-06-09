見て頂きありがとうございますブランド：アンドウ種類：リードナイフ右利き用定価：15000円（購入時）オーボエなどのリードを削るためのナイフです。ほとんど未使用に近いです。刃こぼれはありませんが、長期保管していたため、先端に少し錆があります。ケースは目立った汚れ・傷はありませんが、留めるボタン部分に少し曲がり（よれ）あります。発送は宅急便コンパクトにて発送いたします。ご不明な点はお気軽にコメントください。



リードナイフ アンドウ-Atelier de Bellebois



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