リードナイフ　アンドウ

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商品詳細
見て頂きありがとうございますブランド：アンドウ種類：リードナイフ右利き用定価：15000円（購入時）オーボエなどのリードを削るためのナイフです。ほとんど未使用に近いです。刃こぼれはありませんが、長期保管していたため、先端に少し錆があります。ケースは目立った汚れ・傷はありませんが、留めるボタン部分に少し曲がり（よれ）あります。発送は宅急便コンパクトにて発送いたします。ご不明な点はお気軽にコメントください。
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