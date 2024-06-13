JO1 大平祥生　缶バッジ　アクキー　トレカ　フライヤー　ポストカード

STARGAZERJO1大平祥生 トレカCHALLENGERJO1大平祥生 トレカOTDOPENTHEDOORJO1大平祥生 トレカWANDERINGJO1大平祥生 タワレコカフェポストカード フライヤーKIZUNAJO1大平祥生W会員特典ラポスタJO1大平祥生缶バッジ109ポップアップJO1大平祥生アクキー袋に入れて保管していました。発送時は缶バッジ・アクキーOPP袋に包み、プチプチの緩衝材で梱包トレカなどOPP袋に包み、硬貨ケースor厚紙補強、防水加工し梱包汚れなど見当たりませんが、初期傷、スレ傷はあるかもしれません。1度人の手に渡ったものになりますので神経質な方は購入をお控えください。即購入⭕️#JO1#大平祥生#川尻蓮#川西拓実#木全翔也#金城碧海#河野純喜#佐藤景瑚#白岩瑠姫#鶴房汐恩#豆原一成#與那城奨人気グループ···JO1