ゴールデンカムイ展 日替わり 色紙 入場特典 鯉登少尉

即購入◎バラ売り・値下げ×プロフ一読頂けるとありがたいです。ゴールデンカムイ展の日替わり色紙の鯉登少尉15枚セットです。全て未開封です。未開封ですが外袋にはスレございますのでご了承下さい。防水＋厚紙補強をして発送予定です。●ご希望の梱包や配送方法がある場合は、必ずご購入前にご相談下さい。購入後のメッセージでの梱包・配送方法変更のご相談は、申し訳ございませんが全てお断りさせて頂きます。



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ゴールデンカムイ展【終了】 | Gallery AaMo | 東京ドームシティ