ギブソンレスポールカスタム

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ギブソン1957ヒストリックコレクションレスポールカスタム オールマホガニー今や貴重なヒスコレ初期である1993年製でネック裏にヒスコレのマークが入っているのは最近あまり観なくなったと思います。57のヒスコレであればシリアルの頭が7になるはずですが93年は3となります。その次は9に見えますが3だと思います。リアルなエイジングがカッコ良いですがキズだらけとも言えますので写真で判断してください。フレット7割ぐらい重量約4.5キロ当方ではブリッジはトゥルーヒストリックのノーワイヤーに変更ピックガードはスタンダードの物が着いたのでカスタムタイプを着けています。その他はオリジナルと思いますが中古を買ったので分かりかねます。ネックは頑丈そうでエリクサーを張りっぱなしにしてますがソリもほぼ無く、トラスロッドは触っていません。ネック裏は一部オーバーラッカーされてます。メルカリ便のサイズがギリギリですのでハードケースに直にプチプチを巻いて送る予定ですが、その他発送ご相談下さい。※中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい。#レスポールカスタム#ギブソン#ヒストリックコレクション#カスタムショップカラー...ブラックシリーズ...LesPaulタイプ...レスポールタイプボディタイプ...ソリッド