- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- レコーディング/PA機器
- >
- ARMOR 6U ラックケース 黄色
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
ARMOR（アルモア）楽器、映像、照明、音響等、精密機器輸送用ハードケースを制作・製造する日本のケースメーカーです。ケース本来の目的である「収納する機材の保護」を第一に、専門スタッフが、機材の性質や形状を徹底研究し、1ずつ丁寧に設計・制作。国内生産ならではの高い品質と信頼性を誇ります。またこれまでの実績から、さまざまなジャンルの機材データを豊富にストックし、カスタムメイドにも柔軟に対応します。現場で使用していたため、全体的にスレキズがあります。状態については写真をご確認下さい。蓋無しの奥行きは36です。※黄色のラックケースのみです。足場にしている赤いのは付きません。#ARMOR#アルモア#6U#ラックケース#19インチ規格#エフェクター#PA機材種類...機材ケース・ラック・マウント
http://narcologia.ru/goods/passionate234913.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper985809.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford464473.html
ARMOR 6U ラックケース 黄色 - レコーディング/PA機器
A2UYE 2Uラックケース
ARMOR FRP ラックケース 6U 奥行360mm | サンフォニックス
ARMOR 6U ラックケース 黄色 - レコーディング/PA機器
A19U 19Uラックケース
A2UYE 2Uラックケース
ラックケース｜カスタムデザインケース｜アルモア
ARMOR 3U-D360 ラックケース（新品/送料無料）【楽器検索デジマート】
ARMOR ( アルモア ) 6U RACKCASE D360mm 黒 ◇ ラックケース FRP 送料 ...
最大10%OFFクーポン 阪神タイガースFERNANDES TORA-ZO ZO－3ケース付 ...
A8U500 8Uラックケース
ラックケース｜カスタムデザインケース｜アルモア
入荷中 MS-3 Multi Effects Switcher レコーディング/PA機器 ...
http://narcologia.ru/goods/passionate234913.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper985809.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford464473.html
ARMOR 6U ラックケース 黄色 - レコーディング/PA機器
A2UYE 2Uラックケース
ARMOR FRP ラックケース 6U 奥行360mm | サンフォニックス
ARMOR 6U ラックケース 黄色 - レコーディング/PA機器
A19U 19Uラックケース
A2UYE 2Uラックケース
ラックケース｜カスタムデザインケース｜アルモア
ARMOR 3U-D360 ラックケース（新品/送料無料）【楽器検索デジマート】
ARMOR ( アルモア ) 6U RACKCASE D360mm 黒 ◇ ラックケース FRP 送料 ...
最大10%OFFクーポン 阪神タイガースFERNANDES TORA-ZO ZO－3ケース付 ...
A8U500 8Uラックケース
ラックケース｜カスタムデザインケース｜アルモア
入荷中 MS-3 Multi Effects Switcher レコーディング/PA機器 ...