ARMOR 6U ラックケース 黄色

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ARMOR（アルモア）楽器、映像、照明、音響等、精密機器輸送用ハードケースを制作・製造する日本のケースメーカーです。ケース本来の目的である「収納する機材の保護」を第一に、専門スタッフが、機材の性質や形状を徹底研究し、1ずつ丁寧に設計・制作。国内生産ならではの高い品質と信頼性を誇ります。またこれまでの実績から、さまざまなジャンルの機材データを豊富にストックし、カスタムメイドにも柔軟に対応します。現場で使用していたため、全体的にスレキズがあります。状態については写真をご確認下さい。蓋無しの奥行きは36です。※黄色のラックケースのみです。足場にしている赤いのは付きません。#ARMOR#アルモア#6U#ラックケース#19インチ規格#エフェクター#PA機材種類...機材ケース・ラック・マウント