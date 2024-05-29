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商品詳細
加藤東一暁雲富士リトグラフ114/150エディション番号114/150作品に損傷は見当たらず、額装も良い状態です。サイズ→画寸:約37㎝×48㎝額寸:約57㎝×68㎝多少の誤差はお許し下さい。ペット、喫煙者いません。値下交渉、返品はご容赦下さいm(__)m
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