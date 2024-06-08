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和の音色 鉄製 銅鑼 ドラ どら ゴング 鐘 茶道具 約30cm
商品番号 A23412100858
商品名

和の音色 鉄製 銅鑼 ドラ どら ゴング 鐘 茶道具 約30cm
ブランド名 Avital
特別価格 税込 2,469 円
在庫状況 あり

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商品詳細

銅鑼ドラどら鐘ゴングgongパーカッション打楽器茶道茶道具直径約30cm高さ約7cm鉄製簡易バチ付き産地不明僅かに擦れ傷、塗装剥がれなどあります。落ち着いた素朴な音色和の音色です。茶道具として、あるいはお寺などでの時刻や作業等の合図に向いている音色です。にぎやかさの無い謙虚なコーンという素直な音です。仏具のおりん等に比べ余韻は短いですが、例えば茶道として清廉質素であることを味わうかのような素朴な音に心が落ち着く感じはします。好きで集めた銅鑼コレクションから整理で出品いたします。拭き掃除済み他出品あり
http://narcologia.ru/goods/assessor758403.html
http://narcologia.ru/goods/conception821757.html
http://narcologia.ru/goods/ordering947879.html

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和の音色 鉄製 銅鑼 ドラ どら ゴング 鐘 茶道具 約30cm - 打楽器

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