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vスターユニバース　1ボックス　10パック
商品番号 R64988944386
商品名

vスターユニバース　1ボックス　10パック
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

vスターユニバース1BOX箱は回収されました。製造番号一致しています。BOXの封入率と同じです。ポケモンカード　vユニカイカミツレピカチュウsrsarar
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