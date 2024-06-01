YAMAHA電子ピアノClavinovaCLP-675



ヤマハ | CLP-675 - Clavinova（クラビノーバ） - 概要



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YAMAHAヤマハピアノ・電子ピアノClavinova（クラビノーバ）CLP-675仕様CLP-675生産完了品CLP6752017年式色 675R：ニューダークローズウッド調赤みがかった綺麗な茶色です♪状態 良好 目立った傷よごれは見当たりません。※使用に伴う小傷なども気になさる方はご遠慮ください。ペット喫煙者なし動作電源ともに異常なしです。⭐︎新鍵盤【グランドタッチ鍵盤】と3ウェイスピーカーでグランドピアノらしいタッチと迫力ある演奏が堪能できます⭐︎グランドピアノのような広いダイナミックレンジ、多彩な音色の変化。思いのままに奏でられる「グランドタッチ鍵盤」⭐︎長時間でも弾きやすい手触り。象牙調の白鍵、黒檀調の黒鍵⭐︎グランドピアノ全体から生まれる多彩な響きをバーチャル・レゾナンス・モデリング（VRM）で再現⭐︎ヘッドフォンをしても快適な「ステレオフォニックオプティマイザー」#ヤマハ#YAMAHACLP_675DW#電子ピアノ#クラビノーバ#ハイグレードモデル#電子楽器#鍵盤楽器