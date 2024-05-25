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商品詳細
福岡県の上野焼「渡窯」の一輪挿し、新品未使用品になります。ぼかしの色がとても素敵で、どんな色のお花を生けても合うと思います。窯元巡りが趣味で集めたコレクションの１つです。コレクションが増えすぎたため、出品致しました。購入した時に箱に入れてもらわなかったので、箱はございません。割れないようにきちんと梱包し、発送させていただきます。上野焼一輪挿し渡窯陶器登窯
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