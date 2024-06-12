茶道具　御幸籠　龍村美術織物「紅牙瑞錦」　野点籠セット 　未使用長期所蔵品！！

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龍村美術織物「紅牙瑞錦」 野点籠セット の出品です。未使用のまま長期間所蔵したままの逸品です。御幸籠、篭織物は龍村美術織物謹製正倉院御物「紅牙瑞錦」、他の付属品も未使用のままです。どなたかお役立てください。 サイズ 篭１４ｃｍ Ｘ １４ｃｍ 高さ１０ｃｍ 付属 化粧紙箱（経年焼け等有り）、栞注）大切にに保管され、出品説明記載の他、明かに目立つような傷は無いと思いますが、チェック漏れた経年保管に伴う目立たない様なスリキズ、自然退色やへこみ等あるやもしれません。ご理解の上お役立てください。出来るだけ写真アップしますので、写真にてご判断ください。基本的には中古骨董品ですので、使用に差し支える様な重大な欠陥以外の、小傷擦り傷汚れ等によるクレームはご容赦ください。また、商品以外の外箱栞などの付属物には汚れ、書き込み、シミ焼け等ある場合もありますが、特記しませんので、ご了承ください。又、製品情報は外見上の刻印、書き込みなどを参考に判定してますが、あくまでも私見ですので真贋を保証するものではありません、写真をご検討の上ご判断ください。表題に真贋保証記載の商品については責任対応させて頂きますが、それ以外は贋作、模写であることを含めご自身の目でご判断ご判定お願いいたします。（YM3083101）