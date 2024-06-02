BOSS DS-1 (Distortion) MADE IN JAPAN

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商品詳細
DS-1(Distortion)BOSS#BOSS#DS_1_Distortion_#ディストーション#ビンテージ種類···エフェクター・プロセッサーMADEINJAPANのモデルになりますシリアル番号から見て、おそらく1984年6月頃の製造のものだと思います古いもののため、キズ、汚れ等ありますネジを閉める部分のゴムが紛失しています、写真でご確認ください通電確認のみの現状品となります本体のみの出品になり、シールドやACアダプターは含みません
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