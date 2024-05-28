値段交渉ok◎ミニ琴 全長約42cm 13弦 琴 和楽器



値段交渉◎ミニ琴 全長約42cm 13弦 琴 和楽器-sportstalkflorida.com 値段交渉◎ミニ琴 全長約42cm 13弦 琴 和楽器-sportstalkflorida.com



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全長約42cmお値段交渉okです(⁠^⁠^⁠)弦の緩みもなく、綺麗に張られており、実際に演奏できます。少し使用しましたが、音の鳴りも良いと思います！！【内容】ミニ琴+外箱1度人の手に渡っているものとなりますのでご理解のある方のご購入でよろしくお願い致しますm(__)m梱包は丁寧にさせて頂きます！即購入okです早いもの勝ちです！⚠下に敷かれているくまさん柄の布は付いておりませんm(__)m⚠柱が9個です＃琴＃ミニ＃琴ミニ＃ミニ琴＃和楽器＃弦楽器＃13弦＃柱