陶芸　手ろくろ　ロクロ　30cm 直径300mm

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商品詳細
手回しろくろです。動作確認致しました。スムーズに動作しており、異音もない状態です。 直径 300mm 高さ 120mm 重さ 約10.4Kg画像にある道具類を付属しますので、よろしくお願い致します。
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