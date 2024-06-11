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陶芸　手ろくろ　ロクロ　30cm 直径300mm
商品番号 L20035224954
商品名

陶芸　手ろくろ　ロクロ　30cm 直径300mm
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 2,432 円
在庫状況 あり

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商品詳細

手回しろくろです。動作確認致しました。スムーズに動作しており、異音もない状態です。　直径　300mm　高さ　120mm　重さ　約10.4Kg画像にある道具類を付属しますので、よろしくお願い致します。
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