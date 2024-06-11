在庫一掃】 陶芸 手ろくろ ロクロ 30cm 直径300mm 未使用品 陶芸 ...

電動ろくろ 陶芸 ホイールマシン 電動ロクロ 0-300r/min 350W ロクロ径 25cm セラミック成形 回転台 無段変速 52*42*35cm DIY 漏電保護 ミニ ろくろ 轆轤付 陶芸セット 自宅 陶器作り子供用 家庭 業務用 100V/110V対応可能 日本語取扱説明書