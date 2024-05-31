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YAMAHA MD4 マルチトラックMDレコーダー MTR
商品番号 M26819400419
商品名

YAMAHA MD4 マルチトラックMDレコーダー MTR
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 2,008 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧くださいまして、ありがとうございます。今では希少な「YAMAHAMD4マルチトラックMDレコーダーMTR」です。【内容】本体、電源コード【状態】＊動作確認済み。＊外装は目立ったキズやヨゴレは、ありません。状態は写真で確認をお願いします。【注意事項】＊神経質な方、程度を非常に気にする方はこ購入をお控え下さい。＊上記内容を十分ご理解頂いた上でのご購入お願いします。
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