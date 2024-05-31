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シャガール　カルメン　絵　額縁入り
商品番号 J10802010233
商品名

シャガール　カルメン　絵　額縁入り
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 10,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

形式···額縁入りいただきものです。サイズは大きいです。絵については素人なので詳しいことは分かりませんが、綺麗に保管してました。新しい絵が欲しくなったので、お譲りします。
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