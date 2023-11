他にも多数出品しております。是非ご覧下さいませ! •✼••┈こちらからどうぞ┈••✼•• #ateliechihiroアナログならではの色彩、質感を是非お手に取ってご覧いただければと思います。◆サイズ・画材縦126mm×横126mm×厚み10mm(額装後)透明水彩Loyaltalence(オランダ製)水彩紙 Fabriano(イタリア製)ガラスフレーム卓上専用◆その他※表面保護処理はしておりますが、落下・水濡れ等にはくれぐれもご注意願います。※仕上げにUVバーニッシュにて褪色防止処理をしておりますが、直射日光の当たる場所を避けて展示をお願いいたします。※原画と写真に若干色彩の差が出ています。※掲載作品は私のオリジナル作品ですので、掲載の商品及びコピー文の無断転載・引用を固く禁止します。※ご購入頂くにあたり、事前にプロフィール欄の\"◆ご購入・ご配送、注意点等について\"を一読頂けますようお願いいたします。#水彩画#絵画#猫#猫の絵#アート#インテリア#イラスト#水彩#透明水彩画#猫#三毛猫#猫雑貨#アンティーク#原画#atelierchihiro



最安値挑戦!



おすすめ \



【水彩画】横顔を美しく描くためのポイント【人物画】



甲斐明日香のにじみを楽しむ透明水彩画教室 | ストアカ



透明水彩画】クリムソンレーキで描く人物の肌/描き方 つらら庵 how To ...



甲斐明日香のにじみを楽しむ透明水彩画教室 | ストアカ



甲斐明日香のにじみを楽しむ透明水彩画教室 | ストアカ



【描き方解説2】目を水彩で塗る👀 how to draw eyes for watercolor illustration - part 2



甲斐明日香のにじみを楽しむ透明水彩画教室 | ストアカ



白い背景に静かな水彩の犬の肖像画 | プレミアム写真



水彩画】透明なものはどうやって塗る?ポイント3つ!Watercolor//how ...



透明水彩イラスト「トイプードル JIJI」/コーチングオフィス&KOREKARA ...



甲斐明日香のにじみを楽しむ透明水彩画教室 | ストアカ



透明水彩画】クリムソンレーキで描く人物の肌/描き方 つらら庵 how To ...



Amazon | 40色のアイシャドウ、アイメイクアップパレット持続水彩顔料 ...