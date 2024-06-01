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剣が君 桜花繚乱くじ 左京
商品番号 U72408589367
商品名

剣が君 桜花繚乱くじ 左京
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 4,799 円
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商品詳細

剣が君桜花繚乱くじ鷺原左京アクリルスタンド未開封品です。水濡れ防止+緩衝材使用にて梱包いたします。即購入◎
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