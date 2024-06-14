YAMAHA/ヤマハフルート YFL-211S

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商品詳細
種類···フルートレベル···初心者アクセサリー・パーツ···ケースYAMAHAヤマハフルートYFL211Sになります。写真でも確認できると思いますが変色、ポツポツとサビ？が沢山あります。長い間使用していないため調整、メンテナンスが必要かと思います。ご自身でメンテナンスできる方か楽器店にてお願いします。専用のケースが付属します。ヒンジ部分サビあります。中古品にご理解いただける方、ご購入よろしくお願い致します。
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