川村壱馬 アクスタ・フォンタブ・カード

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商品詳細
zuu様専用です❗人気グループ...THERAMPAGEfromEXILETRIBE川村壱馬アクスタ・フォンタブ・カード３点セット❗バラ売り❌※中身確認のため開封済※素人保存となります。神経質な方はご遠慮下さいm(__)m初期の傷などもご了承下さいm(__)m(\u003e_\u003c)
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