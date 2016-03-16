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- 【新品】JC 1/200 全日空 ANA B767−300ERスターウォーズ塗装
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商品詳細
新品模型です。製造上の個体差や、海外から購入のため外箱にスレや凹みがある場合がございます。ご理解いただける方のみご入札お願い致します。神経質な方はご遠慮下さい。
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