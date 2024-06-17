麻覇王　ガラスネックレス

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商品詳細
プロフィールご一読いただけますと幸いです(^^)麻覇王のガラスネックレスです。雫とカエルモチーフのネックレスで、パイレックスガラスという強化ガラスで作られた、ハンドメイドブランドのアクセサリーです。Frogオパール 一点ものトップモチーフ 約3.5×3.5cmコードの長さ 紐の全長約90cm（調節可）公式サイトにて購入し自宅に飾っていたもので、ネックレスとしては使用しておりません。
http://narcologia.ru/goods/passivity590783.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild830452.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle267666.html
麻覇王ガラスネックレス「カエル」ma-k-14 | ねこまちティーズ powered by BASE
麻覇王ガラスネックレス「ゴールデンドロップ」ma-g-02 | ねこまちティーズ powered by BASE
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麻覇王ガラスネックレス「カエル」ma-k-09 | ねこまちティーズ powered by BASE
麻覇王カエルペンダント
麻覇王ガラスネックレス「ゴールデンドロップ」ma-g-02 | ねこまちティーズ powered by BASE
麻覇王カエルペンダント
mn14麻覇王 マハオ 蓮花 ファナ 蛙 カエル パイレックス ガラス ...
こば｜麻覇王のネックレスを使ったコーディネート - WEAR
麻覇王ガラスネックレス「ゴールデンドロップ」ma-g-01 | ねこまちティーズ powered by BASE
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麻覇王ガラスネックレス「カエル」ma-k-14 | ねこまちティーズ powered by BASE
麻覇王ガラスネックレス「ゴールデンドロップ」ma-g-02 | ねこまちティーズ powered by BASE
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麻覇王ガラスネックレス「カエル」ma-k-09 | ねこまちティーズ powered by BASE
麻覇王カエルペンダント
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