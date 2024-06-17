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麻覇王　ガラスネックレス
商品番号 X83268788670
商品名

麻覇王　ガラスネックレス
ブランド名 マハオ
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロフィールご一読いただけますと幸いです(^^)麻覇王のガラスネックレスです。雫とカエルモチーフのネックレスで、パイレックスガラスという強化ガラスで作られた、ハンドメイドブランドのアクセサリーです。Frogオパール　一点ものトップモチーフ　約3.5×3.5cmコードの長さ　紐の全長約90cm（調節可）公式サイトにて購入し自宅に飾っていたもので、ネックレスとしては使用しておりません。
http://narcologia.ru/goods/passivity590783.html
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