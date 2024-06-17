麻覇王　ガラスネックレス

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プロフィールご一読いただけますと幸いです(^^)麻覇王のガラスネックレスです。雫とカエルモチーフのネックレスで、パイレックスガラスという強化ガラスで作られた、ハンドメイドブランドのアクセサリーです。Frogオパール 一点ものトップモチーフ 約3.5×3.5cmコードの長さ 紐の全長約90cm（調節可）公式サイトにて購入し自宅に飾っていたもので、ネックレスとしては使用しておりません。