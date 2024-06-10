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- エレファントカシマシ ファンクラブ会報「PAO」 計30冊 オマケ付き
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。エレファントカシマシファンクラブ会報「PAO」vol.74〜103計30冊です。＊オマケとして、新聞記事を２枚、ショッパー1枚、30周年のコンサート時の風船と桜の花びらを各1お付け致します。全て一読し、封筒に入れ本棚で保管していたものです。vol.76以外、目立ったキズや汚れはございません。vol.76のみ誤ってコーヒーのシミをつけてしまいました。全ページにシミが入っています。(画像7.8枚目)vol.76のシミと、長期自宅保管品である事をご了承頂き、お取引きをお願い致します。#エレファントカシマシ#エレカシ#宮本浩次#PAO#まとめ売り
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