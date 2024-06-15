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スノーハザード　box シュリンク付き
商品番号 S33404170615
商品名

スノーハザード　box シュリンク付き
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 2,968 円
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商品詳細

ボックスパックシングル···ボックス(box)ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)ご覧いただきありがとうございます。【スノーハザード　ボックス　boxシュリンク付き】すり替え防止のため返品不可です。カードショップにて購入。状態等は写真からご確認ください。よろしくお願いします。【おまけ】クレイバースト2パック即購入可。新品未開封。値下げ不可。
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