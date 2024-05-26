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パールウッドボンゴ　スタンドセット
商品番号 I83934865115
商品名

パールウッドボンゴ　スタンドセット
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 7,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パールウッドボンゴパールボンゴスタンドのセットです。ボンゴはJPC（ジャパンパーカッションセンター）で購入した物です。　ボンゴは使用感はありますが、まだまだ良い音が出ます。ボンゴサイズ打面　大　約13cm　　　小　約11cm状態は写真でご確認ください。よろしくお願いいたします。
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