パールウッドボンゴ　スタンドセット

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商品詳細
パールウッドボンゴパールボンゴスタンドのセットです。ボンゴはJPC（ジャパンパーカッションセンター）で購入した物です。 ボンゴは使用感はありますが、まだまだ良い音が出ます。ボンゴサイズ打面 大 約13cm 小 約11cm状態は写真でご確認ください。よろしくお願いいたします。
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