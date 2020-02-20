彩羽匠　渡辺智子　前田薫　直筆サイン　マーベラスTシャツ

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新古品未使用品マーベラスロゴTシャツサイズXLサインの一部が不完全に垣間みえていましたので様々な人に袋越しに手に取られ、袋もTシャツもそれなりにしわがあります。ご了承お願いします。特にロゴマークが顔料かカビのような匂いがしますので洗濯してご使用ください。新古品ですので洗濯、アイロンはかけていません。左から前田薫、彩羽匠、渡辺智子さんの直筆サイン入りマーベラスロゴTシャツです。返品の可能性のある方はご遠慮お願いします。値引き対象外です。