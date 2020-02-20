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彩羽匠　渡辺智子　前田薫　直筆サイン　マーベラスTシャツ
商品番号 D94446135978
商品名

彩羽匠　渡辺智子　前田薫　直筆サイン　マーベラスTシャツ
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新古品未使用品マーベラスロゴTシャツサイズXLサインの一部が不完全に垣間みえていましたので様々な人に袋越しに手に取られ、袋もTシャツもそれなりにしわがあります。ご了承お願いします。特にロゴマークが顔料かカビのような匂いがしますので洗濯してご使用ください。新古品ですので洗濯、アイロンはかけていません。左から前田薫、彩羽匠、渡辺智子さんの直筆サイン入りマーベラスロゴTシャツです。返品の可能性のある方はご遠慮お願いします。値引き対象外です。
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