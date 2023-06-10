新品 BOSS KATANA AIR ギターアンプ

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商品詳細
当ページをご覧いただきありがとうございます。この商品は新品未開封で2023年７月後半に入手しました。同時期に真空管アンプを入手し、満足しているので出品することにしました。入手後ずっと未開封のままクローゼットで大切に保管していました。配送はクロネコヤマト着払いにてご対応させていただきます。ノークレーム、ノーリターンでお願いします。下記に製品の詳細情報のURLを記載していますので、ご確認下さい。製品詳細ページ:https://www.boss.info/jp/products/katana-air_ex/よろしくお願い致します
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http://narcologia.ru/goods/rejuvenate527848.html
http://narcologia.ru/goods/Adder420175.html
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