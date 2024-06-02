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- 新品未開封未使用＊ULTIMATEのテーブル・タイプ・スタンド
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商品詳細
JamStandsKeyboardStandsJS-MPS1ULTIMATE頑丈で軽量なテーブル・タイプ・スタンドです。大型ノブの採用により簡単に高さ調節が行え、あらゆる演奏姿勢に対応します。収納や運搬に便利な折りたたみ式。高さ：660mm～1,092mmテーブル幅：730mm～1,067mmテーブル奥行き：318mm重量：6.8kg発送の際は、こちらの外箱に送付状を貼り付けて発送いたしますのでご了承ください。#ULTIMATE#JS_MPS1#キーボードスタンドアクセサリー・パーツ···スタンド
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