ブルーロック ホログラム缶バッジ 潔 他セット

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商品詳細
ブルーロックブルロホログラム缶バッジホロ缶Vol.3マズル○潔世一1点POPUPSTOREポップアップストアin東京アニメセンター原作絵缶バッジ○潔世一1点ようちえんバッジ○糸師凛1点プリンセスカフェミニアクリルスタンド第2弾○馬狼照英1点まるくじ小吉アクリルカード○時光青志1点クラックスきゃらペコ缶バッジ○糸師凛2点✔まとめてのお譲りのみ、バラ売り不可✔トレーディング系中身確認の為に開封済み他、新品未使用ですので、初期キズがあった際はご了承ください✔お値下げはしません✔簡易梱包、らくらくメルカリ便発送✔プロフ必読の上、即購入OKコメントいただいても先に申請して下さった方優先です
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