Gator テナーサックス用キャリングケース（安心・超軽量）

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GATORゲーターサックス用軽量セミハードケースGLBandSeriesEPS製GL-TENOR-SAX-A(テナーサックス用)EPSフォームにプラッシュ生地を合わせた軽量なテナーサックス用セミハードケースです。外装は軽量硬質なナイロン製仕様、テナーサックスを最高の状態で保護することが可能です。内部にマウスピース、ネック用の収納スペースを装備。外部収納ポケットは両側にあり、ストラップ、リード、グリースなど、楽器関連のものは全て格納されます。滑りにくいラバーパッドが付いたショルダーストラップ搭載。7.5インチまでのベル径に対応し、H.セルマー、ヤマハ、ヤナギサワの現行機種はもちろん、ビッグベルモデルやヴィンテージサックスも収納可能。表面素材の破れなどはありませんが、生地には気にならないほどの毛羽立ちは見受けられます。まだまだお使いいただける事でしょう。種類...サックスアクセサリー・パーツ...ケース