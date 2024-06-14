フェンダー　ギターアンプ　Sidekick Rrverb 65 音出し確認済

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フェンダーギターアンプSidekickRrverb65音出し動作確認済み●1986年製のギターアンプでフェンダージャパンの日本製になります。長い間倉庫内で保管していた古いアンプですが動作しています。●リバーブ、フットスイッチの動作も問題無い感じです。●清掃およびスイッチ、ツマミ類は接点復活剤にて処理しています。現時点ではガリ音はない状態です。外観は比較的キレイな状態ですが右側の側面に軽い擦れがあります。メーカー：フェンダーモデル：SidekickRrverb65（SK65）製造年式：1986年製（電源コード記載）製造国：日本《大きさ》幅：約47.3cm高さ：約42.5cm奥行：約27cm《重量》約：16.5kg⚠️古いギターアンプになりますので、将来的に動作を保証する物ではありませんので予めご納得いただきご購入をお願いいたします⚠️★★★★★お値下げ不可 ★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★申し訳ありませんが値下げ交渉には対応しておりません。値下げ交渉に関するコメント、ご質問には返答しておりませんので予めご了承ください。●中古品になります画像、商品説明をご確認の上、ご購入をお願い致します。●古い機種なります。動作確認済みですが将来的に動作を保証する物ではありませんので ご了承ください。●清掃済ですが、取りきれないヨゴレ、小キズ等はご了承ください。●喫煙者なしご安心してご購入ください。●コメント無しで即購入OKですので宜しくお願い致します。#フェンダー#ギターアンプ#リバーブ#フェンダージャパン#サイドキックリバーブ65