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ポケモンカード vstarユニバース 未開封 box ポケカ vスターユニバース
商品番号 Q29694493520
商品名

ポケモンカード vstarユニバース 未開封 box ポケカ vスターユニバース
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードvスターユニバース　シュリンク付未開封1BOXになります。シュリンク付きにはなりますが、あくまで個人保管品ですので、神経質な方はお控え下さい。即購入okです。プチプチなどに入れて発送します。すり替え防止のためキャンセル、返品は出来ませんのでご遠慮下さい。ポケモンカード　ポケカvスターユニバース未開封box種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封ボックス
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