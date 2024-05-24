【未使用】AT4040



AT4040｜マイクロホン：ボーカル｜オーディオテクニカ



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2023/4にsoundhouseにて購入後、一度開封したのみで使っていません。暗所にて保管しておりました。即購入可付属品すべて揃っています。ペット、喫煙者はおりません。AT4040audio-technica#audio_technica#AT4040