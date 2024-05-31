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こくばバトレックスデッキエクストラ
商品番号 D51304319190
商品名

こくばバトレックスデッキエクストラ
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 3,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ポケモンカード(ポケカ)·デッキ(まとめ売り)エクストラこくばデッキガチ構築ポケカを引退するので売ります。エクストラデッキです。大会では約7割ぐらい勝ててました！トラブル防止の為、プレイ用でお願いします即購入⭕️値下げ交渉⭕️シャイニースター、V-MAXクライMAXリーリエ、ゾロアーク、まとめ売りデッキ、プレイマットマリィ、ピカチュウダメカン、ダメカンケース、ダメカンダメカンケースサプライダメージカウンター　サイコロ　マーカースリーブカードスリーブデッキシールドデッキシールドプロプロデッキケースナンジャモスノーハザードクレイバーストエクストラエクストラバトルの日psaPSA10BOXプロモpromoポケモンカードゲーム未開封新品ポケモンセンタージムセットタッグオールスターズジラーチピカチュウvmaxハイクラスパックトレーナーズリーリエsrがんばリーリエエネルギーミュウツーgxシロナデデンネgxレックウザ争奪戦サーナイトアメイジングデッキシールドプレイマットゼクロムgxレシラムgxリザードンvmaxルカリオ\u0026メルメタルgxピカチュウ\u0026ゼクロムgxレシラム\u0026リザードンgxミュウツー\u0026ミュウgxグズマアセロラマリィ　シールドボスの指令sr引退品ウルトラシャイニーアルセウス\u0026ディアルガ\u0026パルキアgxフウロシャイニースターvれんげきウーラオスvmaxいちげきウーラオスvmax漆黒のガイスト白銀のランスセレビィvバドレックスvmaxカトレアsrブラッキーvmaxエーフィvmaxブースターvmaxシャワーズvmaxサンダースvmaxグレイシアvmaxリーフィアvmaxレックウザvmaxジュラルドンvmaxシロナ\u0026カトレアsrマオ\u0026スイレンsrアセロラsrファイヤーvイーブイズセットリーリエの全力srイーブイヒーローズソルガレオ\u0026ルナアーラgxSRsrrRrrRRrrrRRRHRhrssrSSRURurSAsaSARsar
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