☆Maison　エレキギター　レスポールタイプ　左利き用　レフティー　サクラ楽器

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商品詳細
Maisonのエレキギター「レスポールタイプ」左利き用です。昔、知人から頂いたものになります。右利きの為、出品いたします。音出し確認済みです。目立ったダメージ等なく状態は良いかと思います！詳しい状態は写真でご判断いただければと思います。よろしくお願いいたします。H06-09ST
http://narcologia.ru/goods/organization817462.html
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