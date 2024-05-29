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☆Maison　エレキギター　レスポールタイプ　左利き用　レフティー　サクラ楽器
商品番号 T16805903144
商品名

☆Maison　エレキギター　レスポールタイプ　左利き用　レフティー　サクラ楽器
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 7,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Maisonのエレキギター「レスポールタイプ」左利き用です。昔、知人から頂いたものになります。右利きの為、出品いたします。音出し確認済みです。目立ったダメージ等なく状態は良いかと思います！詳しい状態は写真でご判断いただければと思います。よろしくお願いいたします。H06-09ST
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