STRYMONZuma９ポートパワーサプライです。検品、撮影のため開封しました、新品未使用品です。専用ブラケットをつけて出品いたします。Zumaは、高い技術に裏打ちされたクラス最高＆最大のハイ・パワーサプライ・ユニットです。本機はクリーンで安定した電源をエフェクターに供給でき、そのデザインは拡張性に優れています。9個の高電流出力（各500mA）は、それぞれ独立した安定化回路とカスタムトランスで形成されており、超低ノイズの電源出力を提供します。また、2ステージのネットワークを採用し、プリ安定化出力、オプトカプラー・アイソレート回路、マルチステージ・フィルタリングを採用し、供給電源はエフェクターの最大ダイナミックレンジを引き出してくれます。軽量＆堅牢なアルマイト処理アルミシャーシを採用。【商品詳細】・完全独立9VDC9系統500mA高電流出力・2x9V、12V、18VDC切り替え可能出力（12V出力＝375mA、18V出力＝250mA）・サイズ・重量：173mm（幅）×84mm（縦）×46mm（高）※突起部含む／680g・軽量、堅牢なアルマイト処理アルミシャーシ採用・MadeinUSA



新品！ブラケット付き！STRYMON Zuma ９ポート パワーサプライ smcint.com



新品！ブラケット付き！STRYMON Zuma ９ポート パワーサプライ smcint.com



新品！ブラケット付き！STRYMON Zuma ９ポート パワーサプライ smcint.com



strymon zuma 日本未発売 | tradexautomotive.com



新品！ブラケット付き！STRYMON Zuma ９ポート パワーサプライ smcint.com



ギフ_包装】 美品！ブラケット付き！STRYMON Zuma パワーサプライ ９ ...



新品！ブラケット付き！STRYMON Zuma ９ポート パワーサプライ smcint.com



新品！ブラケット付き！STRYMON Zuma ９ポート パワーサプライ-



新品！ブラケット付き！STRYMON Zuma ９ポート パワーサプライ smcint.com



Strymon Zuma - 通販 - gofukuyasan.com



2023年最新】strymon zumaの人気アイテム - メルカリ



新品！ブラケット付き！STRYMON Zuma ９ポート パワーサプライ-



新品】Strymon Zuma 9ポート パワーサプライの通販 by saku's shop｜ラクマ



新品】Strymon Zuma 9ポート パワーサプライの通販 by saku's shop｜ラクマ



Strymon Zuma - 通販 - gofukuyasan.com