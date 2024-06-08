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明治期 銅製七宝 金線象嵌『祥瑞文』鉢 飾り鉢
商品番号 H71426590811
商品名

明治期 銅製七宝 金線象嵌『祥瑞文』鉢 飾り鉢
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 15,218 円
在庫状況 あり

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商品詳細

明治期銅製七宝金線象嵌『祥瑞文』鉢飾り鉢/茶事茶道具☆時代物☆B1225■サイズ(約):最大径15.4㎝、高さ12㎝、重さ674g
http://narcologia.ru/goods/conception160957.html
http://narcologia.ru/goods/composite234554.html
http://narcologia.ru/goods/diamond11958.html
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