明治期 銅製七宝 金線象嵌『祥瑞文』鉢 飾り鉢

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商品詳細
明治期銅製七宝金線象嵌『祥瑞文』鉢飾り鉢/茶事茶道具☆時代物☆B1225■サイズ(約):最大径15.4㎝、高さ12㎝、重さ674g
http://narcologia.ru/goods/conception160957.html
http://narcologia.ru/goods/composite234554.html
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