スノーハザード　シュリンク付き未開封　1BOX

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商品詳細
ポケモンカードスノーバースト 1BOXスカーレット＆バイオレット拡張パック新品未使用未開封シュリンク付き即日発送宅急便コンパクトにて水濡れ対策をして発送いたします他にも出品していますのでよろしかったらご覧ください
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