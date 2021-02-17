Arturia Polybrute アナログシンセ

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アナログシンセの名機ArturiaPolybrute新品で購入後、自宅のみ数回使用程度の極美品。(スタジオ機材整理のため今回出品いたします。)動作確認済み。室内、禁煙ペットなし環境で使用していました。PolyBruteは6ボイスのパワフルなアナログシンセです。高められた表現力とサウンドモーフィング機能により、パフォーマーが自信を持って演奏でき、臨機応変に曲作りが行なえ、次々に理想のサウンドが得られます。https://www.youtube.com/watch?v=8U9kYCRlVoM■アナログ・モーフィング・シンセサイザー■主な特徴○アナログモーフィングシンセサイザー・6ボイスポリフォニック・モノ、ユニゾン、ボリボイシング・シングル、スプリット、レイヤーモード○ベロシティ、アフタータッチ対応61キー○ピッチベンド、モジュレーションホイール、リボンコントローラー○モーフィー（タッチ、プレッシャーセンシティブ対応）の3Dコントローラー○モーフィング機能範囲：各プリセットのAとB○２基のアナログVCOを装備・Saw・Triangle+Metalizer・Square+PulseWidth・Sub・LinearFM・HardSync○ノイズジェネレーター・ランブルノイズからホワイトノイズまで連続可変可能○フィルタールーティングを備えたオシレーターとノイズミキサー○12dB/OctのSteinerParkerフィルター・LP\u003eNotch\u003eHP\u003eBPの連続モーフィング・Cutoff,Resonance,BruteFactor○ディストーションを搭載した24dB/Octのラダーフィルター○3つのエンベロープ・2つのADSR・1つのDADSR・ループ機能○3つのLFO・波形選択可能なLFO1とLFO2#Korg#コルグ#Roland#ローランド#DaveSmith#Sequential#Oberheim#オーバーハイム#Moog#モーグ#Novation#Nord#Modal#Behringer#Yamaha#ヤマハ#アナログシンセ種類···キーボード・シンセサイザー