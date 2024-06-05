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ヴィンテージ GIジョー 3体セット HASBRO製 1992年製造
商品番号 Y58387074452
商品名

ヴィンテージ GIジョー 3体セット HASBRO製 1992年製造
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

30年前(1992年製造)のHASBRO製のGIジョーです。コレクションしておりましたが断捨離で出品致します。サイズ1/6スケール個数3体性別···男フィギュア種類···コレクションフィギュアスケール···1/6商品番号015
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