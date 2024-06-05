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- ヴィンテージ GIジョー 3体セット HASBRO製 1992年製造
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商品詳細
30年前(1992年製造)のHASBRO製のGIジョーです。コレクションしておりましたが断捨離で出品致します。サイズ1/6スケール個数3体性別···男フィギュア種類···コレクションフィギュアスケール···1/6商品番号015
http://narcologia.ru/goods/marshal356180.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome113143.html
http://narcologia.ru/goods/marshal879080.html
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