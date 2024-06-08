ポケモンカード ゴルーグv sa sr PSA10

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商品詳細
商品の閲覧頂きありがとうございます。お手数ですが、自己紹介文をお読みになった上でご購入をお願いします。ゴルーグvsaPSA10鑑定品撮影のため出していますが、防湿庫にて保管をしております。24時間以内の発送可能です。濡れ、破損防止のため、厳重に梱包し、らくらくメルカリ便:ネコポスにて発送致します。すり替え防止のため、返金、返品は不可でお願い致します。ご了承頂ける方のみ購入検討よろしくお願い致します
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