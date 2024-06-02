ポケモンカードゲーム　クロバット　レジェンド　legend グレート　1ed

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クロバット グレート 極美品1editionレジェンド legendになります！L1ソウルシルバーコレクションに収録されていたクロバットです、即購入⭕️値下げ⭕️保管についてファイルに入れて保管してあります！状態について傷、折れ、白かけ等に関しましては添付写真をよく確認して頂き、画像で納得された方のみ購入お願いします！神経質な方はご遠慮ください折れ白かけなどは見当たらないように思いますが、あくまでも素人検品である事をご理解いただけるようお願いします！すり替え防止のため、商品受け取り後の取引キャンセルはご遠慮ください^_^写真にて商品の状態をよく確認頂きますようお願いします^_^何かありましたらコメントください！よろしくお願いします。#ポケットモンスター#ポケモン#ポケモンカード#ポケカ